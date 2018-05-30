Baharat İhracatının Yüzde 75'i Ege'den Yapıldı

Dünya genelinde tuzdan kaçış, baharatlara talebi arttırıyor. Türkiye, 2017 yılında 160 milyon dolarlık baharat ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye'nin baharat ihracatının yüzde 75'lik kısmı olan 120 milyon dolarlık büyük dilimini Egeli baharat ihracatçıları gerçekleştirdi.

Türkiye'nin baharat ihracatı 2018 yılının Ocak – Nisan döneminde ise; yüzde 6'lık artışla 68 milyon dolardan, 72 milyon dolara çıktı. Türkiye, 2017 yılında 150 ülkeye 160 milyon dolarlık baharat ürünleri ihraç ederken, Avrupa ülkelerine bu ihracatın 70 milyon dolarlık kısmı gitti.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Baharatçılar Birliğinin (ESA) 2018 yılı Genel Kurul Toplantısına katılan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, dünyanın baharat talebinin arttığını, baharat ihracatının artması için üretimin artması gerektiğini, bunun içinde üretimin desteklenmesi gereğinin altını çizdi.

Baharat ihracatçıları standartlara standart istiyor

Türk baharat sektörü, en önemli ihraç pazarlarından Avrupa Birliği ile Türkiye'nin baharat standartları arasındaki farklılıkların giderilmesini istiyor. Avrupa Baharatçılar Birliği (ESA)'nin 2018 yılı Genel Kurul Toplantısına katılan Türk baharat ihracatçıları ile Avrupa Birliği arasında gıda standartlarının eşitlenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin gıda standartlarındaki farklılıkların ihraç edildikten sonra çeşitli nedenlerle geri gelen ürünlerin ülkeye girişinde zorluklarla karşılaşmasına neden olduğunu dile getirdi.

"Siyasi gerilimden etkilenmeden ihracatımızı devam ettirmek istiyoruz"

ESA Genel Kurulu'nda Avrupa Birliği baharat ithalatçıları ile Türk baharat ihracatçılarının karşılıklı ticaretin artması konusunda niyetini ortaya koyduğunu dile getiren Tarakçıoğlu, "Türk baharat ihracatçıları olarak siyasi ve ekonomik konjonktürden bağımsız olarak tedarik konusunda son derece dinamik ve kararlı olduğumuzu, bu şekilde yolumuza devam etmek istediğimizi ortaya koyduk" diye konuştu.

Kekik baharat ihracatında zirvede yer aldı

Baharat ihracatında kekik 57 milyon 339 bin dolarlık tutarla ilk sırada yer alırken, defne yaprağı ihracatı 36 milyon 103 bin dolarla kekik ihracatının ardından ikinci oldu. Türkiye, 15 milyon 658 bin dolarlık kimyon ihraç ederken, adaçayı ihracatı 6 milyon 729 bin dolar, biberiye ihracatı 4 milyon 193 bin dolar, anason ihracatı ise; 3 milyon 997 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Baharatçılar Birliği (ESA)'nin 2018 yılı Genel Kurul Toplantısına; Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel ve 20 civarında Türk temsilci katıldı. - AYDIN