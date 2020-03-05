Baharat dükkanında 20 bin kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi

05.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:45

KAYSERİ'de baharat satışı yapılan iki dükkanda toplam 20 bin adet kaçak cinsel içerikli hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine iki iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi. Baharat satılan iş yerlerinde yapılan aramada halk sağlığını tehdit eden ve kaçak yollarla yurda sokulan toplam 20 bin adet cinsel içerikli hap ele geçirildi. İlaçlar imha edilirken, iş yeri sahipleri M.H. ve D.S, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA