Bahar ve Nihal Candan'ın kuzeni askerde intihar etti!

SON DAKİKA... Bahar Candan, sosyal medya hesabından kuzeninin şehit olduğunu duyurdu. Ancak valilikten yapılan açıklamada Candan'ın vefat eden kuzeninin şehit olmadığı canına kıydığı duyuruldu. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...