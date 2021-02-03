Bahar ve Nihal Candan'ın kuzeni askerde intihar etti!
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Bahar ve Nihal Candan'ın kuzeni askerde intihar etti!

03.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:51
Bahar ve Nihal Candan'ın kuzeni askerde intihar etti!

SON DAKİKA... Bahar Candan, sosyal medya hesabından kuzeninin şehit olduğunu duyurdu. Ancak valilikten yapılan açıklamada Candan'ın vefat eden kuzeninin şehit olmadığı canına kıydığı duyuruldu. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Jandarma Er Hüseyin Enes Candan'ın ölümü hakkında açıklama yapan Tunceli Valiliği ise "Jandarma Er Hüseyin Enes Candan pazartesi günü gece yarısı görevli olduğu jandarma karakolunun iç nizamiye girişinde görev silahıyla hayatını sonlandırdığı kaydedildi" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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