Bahar ve Giovanni Guidetti, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları" oluyor A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile Fenerbahçe Opet'in milli voleybolcusu Bahar Toksoy Guidetti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) "Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları" ilan edilecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile Fenerbahçe Opet'in milli voleybolcusu Bahar Toksoy Guidetti, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) "Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları" ilan edilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre UNDP, Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitliğini savunucularını "online" törenle duyuracak. UNDP Türkiye tarafından 1 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek online basın toplantısında Giovanni Guidetti ile eşi Bahar Toksoy Guidetti, "UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucuları" ilan edilecek. Kaynak: AA