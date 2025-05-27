Bahar Timur ölüyor mu, Timur öldü mü, uçağı düştü mü Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı?

Bahar Timur ölüyor mu, Timur öldü mü, uçağı düştü mü Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı?
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Yeni bölüm fragmanında yer alan uçak kazası haber bülteni, Timur'un yurtdışına gitme planıyla birleşince "Timur ölecek mi? Diziden ayrılıyor mu? Mehmet Yılmaz Ak diziden çıkıyor mu?" soruları büyük merak konusu oldu. Peki, Bahar Timur ölüyor mu, Timur öldü mü? Timur diziden ayrıldı mı?

Bahar son bölümde yaşanan olaylar final ihtimalini gündeme getirdi. Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın son bölümünde yaşanan olaylar Bahar dizisinin final olup olmayacağını gündeme getirdi. Peki, Bahar Timur ölüyor mu, Timur öldü mü? Timur diziden ayrıldı mı?

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR FİNAL Mİ YAPIYOR, BAHAR BİTİYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş, Bahar'ın 3. sezonda da devam edeceğini açıkladı.

Bahar dizisinin Haziran 2025'te final yapacağı söylentileri olsa da dizinin yapımcıları tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bahar Timur ölüyor mu, Timur öldü mü, uçağı düştü mü Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı?

TİMUR ÖLÜYOR MU?

Timur'un Amerika'ya gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oldu.

Timur'un Amerika'ya gitme hazırlığında olduğu sahnelerle aynı anda verilince, izleyicilerin aklına doğrudan "Timur uçakta mıydı?" sorusu geldi.

Timur'un ölüp ölmediği bu akşam belli olacak.

Bahar Timur ölüyor mu, Timur öldü mü, uçağı düştü mü Mehmet Yılmaz Ak diziden ayrıldı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar Sezon Finali 2. Fragmanı yayında. Bahar operatör doktor olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşarken, hem Çağla'nın evlilik teklifine "Evet" demesi hem de Gülçiçek ve Reha'nın düğünü mutlulukların çoğalacağının ilk sinyallerini veriyor. Öte yandan nikah masasında Bahar ile şahit konumunda yer alan Evren'in "Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış" sözleri geçmişin yaralarını yeniden hatırlatıyor. Timur'un Amerika'ya gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oluyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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