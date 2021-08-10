Bahar Özgüvenç kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahar Özgüvenç kimdir?

Bahar Özgüvenç kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Eski milli futbolcu Bahar Özgüvenç hakkında Bahar Özgüvenç kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Futbol kariyerindeki başarılarıyla gündeme gelen isim hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Bahar Özgüvenç kimdir? sorusu gündeme gelen haberlerin ardından merak edilen konular arasında yerini aldı.

BAHAR ÖZGÜVENÇ KİMDİR?

Hatice Bahar Özgüvenç (10 Haziran 1984, Bakırköy), Türk futbolcu ve teknik direktördür. Türkiye Kadınlar 1. Ligi takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörüdür. 2021 yılında Türkiye Kadınlar 1. Ligi şampiyonluğunu elde etmiştir.

Küçük yaşta başlayan futbola ilgisi annesinin destekleriyle devam etti. Profesyonel kariyerine Feriköyspor'da başladı (1997-1999).[2] Forvet pozisyonunda görev almaktaydı. Sırasıyla Delta Mobilyaspor (1999-2001), Kuzeyspor (2001-2002), Maltepe Yalıspor (2002-2006), Marmara Üniversitesi Spor (2006-2007), Zeytinburnuspor (2007-2008), Maltepe Yalıspor (2008-2009) ve Lüleburgaz 39 Spor'da oynadı (2009-2013). 2011'de Muratlı'da, Muratlı Mithatpaşa İlköğretim Okulu'nda bir süre beden eğitimi öğretmeni olarak görev aldı. Oynadığı son takım ise Ataşehir Belediyespor oldu. Kariyerinde 103 maçta 79 gol kaydetti.

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımı ile kadın millî futbol takımında da yer aldı ve 37 millî maçta görev aldı. 14 Eylül 2016'da futbol kariyerini sonlandırdı. 2018'de Paris Saint-Germain'in Türkiye'de açtığı futbol akademisinin antrenörlüğünü üstlendi. 25 Eylül 2020'de Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirildi, takımı 2021 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

Oyun anlayışını mücadele gücü yüksek oyuncular ile hızlı ve atak futbolu olarak açıkladı. Mart 2021'de verdiği bir röportajında Türkiye'de kadın futbolu ile erkek futbolu arasındaki fırsat eşitsizliklerini dile getirdi ve eşitsizlik hâlini kadın futboluna sunulan imkânlar ve ücretlerin azlığı ekseninde açıkladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yonca Evcimik Berdan Mardini
Spor Muslera Merve Çoban Metin Oktay Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahar Özgüvenç kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:28:44. #1.16#

title