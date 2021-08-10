Bahar Özgüvenç kimdir?

Eski milli futbolcu Bahar Özgüvenç hakkında Bahar Özgüvenç kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Futbol kariyerindeki başarılarıyla gündeme gelen isim hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Bahar Özgüvenç kimdir? sorusu gündeme gelen haberlerin ardından merak edilen konular arasında yerini aldı.

BAHAR ÖZGÜVENÇ KİMDİR?

Hatice Bahar Özgüvenç (10 Haziran 1984, Bakırköy), Türk futbolcu ve teknik direktördür. Türkiye Kadınlar 1. Ligi takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörüdür. 2021 yılında Türkiye Kadınlar 1. Ligi şampiyonluğunu elde etmiştir.

Küçük yaşta başlayan futbola ilgisi annesinin destekleriyle devam etti. Profesyonel kariyerine Feriköyspor'da başladı (1997-1999).[2] Forvet pozisyonunda görev almaktaydı. Sırasıyla Delta Mobilyaspor (1999-2001), Kuzeyspor (2001-2002), Maltepe Yalıspor (2002-2006), Marmara Üniversitesi Spor (2006-2007), Zeytinburnuspor (2007-2008), Maltepe Yalıspor (2008-2009) ve Lüleburgaz 39 Spor'da oynadı (2009-2013). 2011'de Muratlı'da, Muratlı Mithatpaşa İlköğretim Okulu'nda bir süre beden eğitimi öğretmeni olarak görev aldı. Oynadığı son takım ise Ataşehir Belediyespor oldu. Kariyerinde 103 maçta 79 gol kaydetti.

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımı ile kadın millî futbol takımında da yer aldı ve 37 millî maçta görev aldı. 14 Eylül 2016'da futbol kariyerini sonlandırdı. 2018'de Paris Saint-Germain'in Türkiye'de açtığı futbol akademisinin antrenörlüğünü üstlendi. 25 Eylül 2020'de Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirildi, takımı 2021 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

Oyun anlayışını mücadele gücü yüksek oyuncular ile hızlı ve atak futbolu olarak açıkladı. Mart 2021'de verdiği bir röportajında Türkiye'de kadın futbolu ile erkek futbolu arasındaki fırsat eşitsizliklerini dile getirdi ve eşitsizlik hâlini kadın futboluna sunulan imkânlar ve ücretlerin azlığı ekseninde açıkladı.