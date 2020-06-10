Bahar nezlesi ve Kovid-19 belirtileri benzerliği uyarısı
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Bahar nezlesi ve Kovid-19 belirtileri benzerliği uyarısı

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ender Güçlü, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürüğün hem bahar nezlesinde hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunda görüldüğünü belirterek, bahar nezlesi olanların...

Bahar nezlesi ve Kovid-19 belirtileri benzerliği uyarısı
10.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:16

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ender Güçlü, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürüğün hem bahar nezlesinde hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunda görüldüğünü belirterek, bahar nezlesi olanların Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskinin diğer insanlardan farklı olmadığını bildirdi.

Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim geçişlerinde sık görülen hastalıklardan biri olan bahar alerjisi belirtilerinin koronavirüs hastalığıyla arasındaki farklar hakkında bilgi verdi.

Bahar aylarının polenlerin yoğun görüldüğü bir mevsim olduğunu aktaran Güçlü, şubat ayından itibaren havadaki polen miktarının artmaya başladığını, nisan ve mayıs aylarında ise en yüksek seviyeye ulaştığını dile getirdi.

Bahar nezlesi olanlarda burun ve gözlerle ilgili şikayetlerin yanı sıra, bazen nefes darlığı ve öksürük de görüldüğüne dikkati çeken Güçlü, bu semptomların görülmesi alt solunum yollarının da alerji tarafından etkilendiği anlamı taşıdığını söyledi.

Güçlü, alt solunum yollarının etkilendiği hastaların bir kısmında ise alerjik astım olduğunu vurguladı.

Kronik hastalığı olanların koronavirüs enfeksiyonuna karşı risk grubunda kabul edildiğini anımsatan Güçlü, şöyle devam etti:

"Bu kronik hastalıklar arasında, alerjik olabilen astım hastalığı da sayılabilir. Ne var ki kronik hastalıklardan yüksek tansiyon hariç diğerlerinin ne kadar risk oluşturduğu netlik kazanmamıştır. Genel olarak bağışıklık sistemi zayıf olanlar koronavirüs enfeksiyonuna karşı daha savunmasızdır. Eğer alerji hastaları iğne ya da ağızdan hap olarak kortizon içeren ilaçlar almıyorlarsa bu kişilerde bağışıklık sisteminde zayıflık görülmez. Bu nedenle bahar nezlesi olanların koronavirüs enfeksiyonuna yakalanma riski diğer insanlardan farklı değildir. Alerjik hastaların tedavisinde kullanılan kortizon içeren burun spreyleri ve ağız yoluyla kullanılan spreyler ise bağışıklık sisteminde herhangi bir zayıflamaya neden olmadığı için güvenle kullanılabilirler."

- Halsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal ve nefes darlığı

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve öksürüğün hem bahar nezlesinde hem de koronavirüs enfeksiyonunda görüldüğüne değinen Güçlü, "Sadece bu şikayetler olduğunda, koronavirüs enfeksiyonu olma olasılığı yine olmakla birlikte, kendinizi iyi izole ettiğinizi düşünüyorsanız ve burunda ve gözlerde kaşıntı da varsa daha çok alerjik nezle söz konusudur. Halsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal ve nefes darlığı gibi belirtiler varsa mutlaka bir sağlık kurumuna başvurulması gerekir." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte alerjik hastalıkları olanlara tavsiyelerde bulunan Güçlü, "Öncelikle herkes gibi koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için gerekli kurallara uymak oldukça önemlidir. Toplumun tüm kesimi için uyulması gereken kurallar bahar nezlesi olan kişiler için de geçerlidir. Bu kurallar, diğer insanlarla etkili mesafenin korunması, ellerin sık sık ve yarım dakika süreyle sabunla yıkanması, kalabalık ortamlarda maske kullanılması olarak özetlenebilir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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