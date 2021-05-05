Bahar mevsimine yakışan kartpostallık manzaralar
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Bahar mevsimine yakışan kartpostallık manzaralar

Bahar mevsimine yakışan kartpostallık manzaralar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasıyla birlikte rengarenk çiçek açan ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasıyla birlikte rengarenk çiçek açan ağaçlar, kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Eskişehir'de baharın gelmesiyle birlikte etkisini gösteren sıcak hava sonucunda ağaçlar çiçek açmaya başladı. Başta kırsal kesimler olmak üzere kent merkezinde bulunan ağaçlarda açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Genellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının vakit geçirdiği kırsal kesimlerde, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Rengarenk çiçeklerin açtığı ağaçlar görenleri hayran bıraktı.

(Şevket Can Çikot/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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