Bahar Koçak "Alladı Pulladı!"

13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41

Tuttgart Almanya'da dünyaya gelen "Bahar Koçak" Almanya'da dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve müziğin farklı dallarında gerçekleşen yarışmalarda derece alarak müzik sektörüne iddialı bir adım daha attı.& ;

"Benimle Söyle" şarkı yarışmasında aktif jüri üyeliği devam eden "Bahar Koçak" naif sesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.