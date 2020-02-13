Bahar Koçak "Alladı Pulladı!"
"Bahar Koçak" yepyeni altyapısı ve soğuk kış günlerinde enerjimizi yükseltecek klibiyle "Alladı Pulladı"yı müzikseverlerle buluşturdu
13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41
Tuttgart Almanya'da dünyaya gelen "Bahar Koçak" Almanya'da dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve müziğin farklı dallarında gerçekleşen yarışmalarda derece alarak müzik sektörüne iddialı bir adım daha attı.& ;
"Benimle Söyle" şarkı yarışmasında aktif jüri üyeliği devam eden "Bahar Koçak" naif sesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Kaynak: Snob Magazin
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