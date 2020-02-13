Bahar Koçak "Alladı Pulladı!"
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Bahar Koçak "Alladı Pulladı!"

"Bahar Koçak" yepyeni altyapısı ve soğuk kış günlerinde enerjimizi yükseltecek klibiyle "Alladı Pulladı"yı müzikseverlerle buluşturdu

13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41
Bahar Koçak "Alladı Pulladı!"

Tuttgart 'da dünyaya gelen "Bahar " Almanya'da dil eğitimini tamamladıktan sonra 'ye dönüş yaptı ve müziğin farklı dallarında gerçekleşen yarışmalarda derece alarak müzik sektörüne iddialı bir adım daha attı.& ;

"Benimle Söyle" şarkı yarışmasında aktif jüri üyeliği devam eden "Bahar Koçak" naif sesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaynak: Snob Magazin

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