Bahar kendini gösterince "Doğanın gizli kahramanları" böcekler iş başı yaptı Doğaya sağladıkları faydalar ile "gizli kahraman olan" böcekler, baharın kendisini hissettirmesiyle doğaya renk katıyor.

Doğaya sağladıkları faydalar ile "gizli kahraman olan" böcekler, baharın kendisini hissettirmesiyle doğaya renk katıyor.

Türkiye'nin en yüksek rakımlı bölgesi olan Doğu Anadolu'da, şu sıralar havaların ısınmasıyla bahar tüm güzelliğiyle kendisini gösterdi.

Iğdır'da rengarenk açan çiçekler, eriyen kar sularıyla coşan akarsular, yeşeren araziler ve canlanan doğa, birçok yaban hayvanına olduğu gibi böceklere de yaşam alanı sunuyor.

Baharla yeniden canlanan doğada daha çok görülen böcekler, sağladıkları yararlar ve doğal denge ile doğanın gizli kahramanları gibi.

Doğaya ayrı bir renk katan arı ve kelebeklerin yanı sıra tırtıl gibi böcekler, ilkbaharın gelmesiyle çiçek ve çeşitli bitkilerle renk cümbüşü oluşturdu.

Kaynak: AA