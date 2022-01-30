Bahar Kapıda sunucu kim? Bahar Gelir kimdir? Bahar Gelir kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne?

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BAHAR KAPIDA SUNUCUSU KİM?

Bahar Kapıda programının sunucusunun adı Bahar Gelir'dir.

BAHAR GELİR KİMDİR?

Bahar Gelir, 28 Mart 1989'de Malatya'da doğmuştur. Aslen Malatyalı olan Bahar Gelir, Koç burcudur. Eğitim hayatını İzmir'de tamamlamış olan Bahar Gelir, Liseden mevzun olduktan sonra "Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü"nü kazanmıştır. Tam anlamıyla bir müzik tutkunu olan Bahar Gelir, Arkeoloji eğitimi tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi'nde Müzik Cemiyeti eğitimini de tamamlamıştır.

2008'den bu yana sahne alan Bahar Gelir, 2014'te Selami Şahin'le tanışan başarılı müzisyen 2016 senesinde "Eflatun Türküler" projesinde bulunmuştur. 2017 yılında "İlla" adını taşıyan ilk albümünü DMC etiketiyle Selami Şahin yönetmenliğinde çıkaran Bahar Gelir'in albümünde Mustafa Sayan, Selami Şahin, Doğuş ve Serdar Ortaç'ın da besteleri bulunmaktadır.

Bahar Gelir, Kanal 7'de yayınlanan Bahar Kapıda programının sunuculuğunu yapmaktadır.

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