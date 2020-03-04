Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Tuncer'in cenazesi memleketi Trabzon'a getirildi

04.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:43

Bahar Kalkanı Harekatı'nda Suriye'nin İdlib kenti yakınlarında görev yaparken rejim güçleri tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi askeri uçakla öğle saatlerinde memleketi Trabzon'a getirildi.



Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in (27) cenazesini taşıyan uçağı Trabzon Havalimanı'nda Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Emniyet Müdürü Metin Alper, babası Oktay ve annesi Seher Tuncer, kardeşleri, silah arkadaşları ile protokol üyeleri karşıladı. Karşılamanın ardından Tuncer'in cenazesi helallik alınmak üzere Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli mahallesindeki evine götürüldü.



2'si kız 4 kardeş olan şehit Tuncer'in bekar olduğu ve Sarıkamış 9. Kolordu Komutanlığı'ndaki birliği ile Suriye'nin İdlib kentinde görev yaptığı öğrenildi. Şehit uzman çavuş Kadir Tuncer bugün İskenderpaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak. - TRABZON

Kaynak: İHA