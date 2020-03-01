Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat tarihinde İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
01.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:25
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat tarihinde İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda bugüne kadar 2 bin 212 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA