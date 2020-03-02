Bahar Kalkanı Harekatı'nda ANKA'lar görevde
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Bahar Kalkanı Harekatı'nda ANKA'lar görevde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ANKA ve SİHA'ların aktif rol aldığını belirti.

02.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:28
Bahar Kalkanı Harekatı'nda ANKA'lar görevde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan kapsamında ANKA ve SİHA'ların aktif rol aldığını belirti.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz ile gece gündüz çalıştık. ANKA'larımız ile bu daha başlangıç" paylaşımını yaptı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sosyal paylaşım sitesinden bir de İdlib rejim unsurlarına ait hedeflerin vurulduğu paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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