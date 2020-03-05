Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
İdlip'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu.
05.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:10
İdlip'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi.
Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İHA