Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
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Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

İdlip'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu.

05.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:08
Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

İdlip'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim unsurlarının saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu.


Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" denildi.


Şehidin naaşının memleketi Gaziantep'e getirildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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