Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan komandolar Muş'a döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan komandolar Muş'a döndü

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere 6 ay önce Afrin'e gönderilen komando taburu, Muş'a döndü.

Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan komandolar Muş'a döndü
10.09.2020 00:21 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:58

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere 6 ay önce Afrin'e gönderilen komando taburu, Muş'a döndü.

Valilik twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görevlerini başarıyla tamamlayan Muş Alparslanlar Jandarma Komando Taburunda görevli yaklaşık 200 asker kente geldi.

Muş Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen karşılama törenine katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, askerlerin görevlerini başarıyla tamamladıklarını belirtti,

"Alparslan diyarı, tarihi kadim şehrimize hoş geldiniz." diyen Gündüzöz, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslanlar Jandarma Komando Taburunda görevli askerlerle gurur duyduklarını aktardı.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Müftü Lütfü İmamoğlu ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Şener Tuna Kiremitçi Melisa Aslı Pamuk
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Eddie Newton Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Milli İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan komandolar Muş'a döndü - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 00:57:58. #1.15#
title