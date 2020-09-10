Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan komandolar Muş'a döndü
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere 6 ay önce Afrin'e gönderilen komando taburu, Muş'a döndü.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak üzere 6 ay önce Afrin'e gönderilen komando taburu, Muş'a döndü.
Valilik twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Suriye'nin Afrin bölgesinde görevlerini başarıyla tamamlayan Muş Alparslanlar Jandarma Komando Taburunda görevli yaklaşık 200 asker kente geldi.
Muş Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen karşılama törenine katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, askerlerin görevlerini başarıyla tamamladıklarını belirtti,
"Alparslan diyarı, tarihi kadim şehrimize hoş geldiniz." diyen Gündüzöz, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslanlar Jandarma Komando Taburunda görevli askerlerle gurur duyduklarını aktardı.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Müftü Lütfü İmamoğlu ve askeri erkan katıldı.
Kaynak: AA