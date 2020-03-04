Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
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Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Para-motor gösterisinden görüntüler Vatandaşlardan görüntüler Vatandaşların dua etmesi Kuran okunarak dua edilmesi görüntüleri Platform adına gazetecilere açıklama yapan Vatan Karakaş'ın açıklaması Toplu fotoğraf çekilmesi görüntüleri Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında...

04.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:03
Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Para-motor gösterisinden görüntüler

Vatandaşlardan görüntüler

Vatandaşların dua etmesi

Kuran okunarak dua edilmesi görüntüleri

Platform adına gazetecilere açıklama yapan Vatan Karakaş'ın açıklaması

Toplu fotoğraf çekilmesi görüntüleri Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla Sivil Toplum Gönüllüleri Platformu tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesine yönelik gerçekleştirdiği 'na destek verildi.

Etkinlik boyunca şehrin üstünde para-motor uçurularak Türk bayrağı açıldı.

Kaynak: AA


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: Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
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