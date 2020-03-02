: Bahar Kalkanı Harekatı için dua edildi

02.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:15

Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Denizli'de dua okundu.

Denizli'de müminler, Türk ordusunun harekatta başarılı olması amacıyla sabah namazında kentteki camilerde buluştu.

Delikliçınar Yeni Cami'ye gelen vatandaşlar Fetih suresinin okunmasının ardından sabah namazı kılındı.

Programa katılanlardan 65 yaşındaki Orhan Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekata katılan askerlerin zaferle dönmesi için dua ettiklerini belirterek, "Her bu millet için kefenimizle şehit olmaya hazırız." diye konuştu.

Esnaf Ahmet Çokiyi de dualarıyla askerlerin yanında olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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