Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Alp'in cenazesi memleketine uğurlandı
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Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Alp'in cenazesi memleketine uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Alp'in cenazesi memleketine uğurlandı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Güncel

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesi, Hatay'daki törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp'in cenazesi, Hatay'daki törenin ardından memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, şehit Alp için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Alp'in Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin ardından hava yoluyla memleketi Manisa'ya gönderildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Rahmi Doğan, kent protokolü, askeri ve mülki erkan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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