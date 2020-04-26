Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı - Haberler
Karadeniz Bölgesi, Koronavirüs, Karadeniz, Bahçe, Güncel, Haber

Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı

KARADENİZ Bölgesi'nin çalışkanlıkları ile bilinen kadınları, baharın gelişiyle yeninden tarla, bağ ve bahçe işlerine yöneldi.

26.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:02
Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı

KARADENİZ Bölgesi'nin çalışkanlıkları ile bilinen kadınları, baharın gelişiyle yeninden tarla, bağ ve bahçe işlerine yöneldi. Zorlu doğa koşullarının hakim olduğu bölgede, koronavirüs salgınında da boş durmayan kadınlar, tarlalarda ektikleri organik ürünleri tüketiyor, hayvancılıkla uğraşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için bağ ve bahçe işlerinde çalışıyor. Evlerinin geçimine yardımcı olmak için her alanda kendilerini gösteren kadınlar, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden arazide çalışıyor. Çalışkanlıkları ile öne çıkan kadınlar, bahar aylarıyla birlikte yeniden araziye çıktı. İmece usulü çalışan kadınlar, bel demiri ile toprağı kazıyor. Ekili tarım arazileri yetersiz olan bölgede var olan araziler, her yıl ekiliyor. İlerleyen yaşlarına rağmen arazide çalışan kadınlar, gençlere de örnek oluyor. Karadenizli kadınlar, koronavirüs salgınında da boş durmayıp, bölgenin zorlu doğa şartlarına aldırış etmeden, bağ ve bahçe işlerini aksatmıyor. Köylerde temiz havada bağ, bahçe ve tarlalarda günlerini geçiren kadınlar, doğal beslenme alışkanlıklarıyla da bağışıklıklarının güçlü olduğuna inanıyor.

'YAŞAMAK İÇİN ÜRETMEK ZORUNDAYIZ'Tarlada çalışan Cevriye Arslan, "Biz Karadeniz kadını, yaz- kış böyle duramayız yerimizde. Çalışkanlık ruhumuzda var. Karadeniz kadınıyız; öyle evde durmayla olmuyor. Bağ var bahçe var. Buralarda üretmek zorundayız. Allah bizi korusun. İnşallah bu salgın biter. Tedbirlere uymalıyız. Çalışmayı da ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.Bahçesinde çalışmalarının ardından ahıra girip, büyükbaşlarını besleyen Nurşen Topal da "Salgın var ama gerekli tedbirleri alıyor, dezenfekte olmaya özen gösteriyoruz. Ama bir yandan da yaşamak için çalışmak, üretmek zorundayız. Karadeniz kadını, çalışkandır. Ben mesela çalışmadan asla yerimde duramam. Sadece evde kalmakla olmaz, tüm tedbirlere uymalıyız" dedi.'KORONAVİRÜSTEN KORKMUYORUZ'

Bahçede çalışan Serhat Özoğlu (68) ise "Koronavirüsten korkmuyoruz. Burada yerimiz kendimize ait. Sokağa çıkma yasağı var ama bura sokak değil bağ, bahçedeyiz; hala üretiyoruz. Çünkü üretmeye devam etmeliyiz. Normalde ameliyatlıyım ama yine dayanamayıp, burada yardım ediyorum. Ağırlıkla evdeyiz" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Böyle ceza görülmedi! Sokağa çıkanlar, sahte koronalı hastanın yanına binmemek için direndi Haberler
Böyle ceza görülmedi! Sokağa çıkanlar, sahte koronalı hastanın yanına binmemek için direndi
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu Haberler
52 yaşındaki adam, sıva için gittiği evde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen Şahin, sözlerini düzeltti Haberler
CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen Şahin, sözlerini düzeltti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
Tekirdağ ve Kırklareli'de gökyüzünde görülen esrarengiz ışık şaşırttı
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü son koronavirüs rakamlarını değerlendirdi: Salgında iniş süreci başladı
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmemi uzatabilirim
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Naci Bostancı Fahrettin Koca
Magazin Hadise Harun Tan Fettah Can Serenay Sarıkaya
Spor Ergin Ataman Hikmet Karaman Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Karar Ramazan İngiltere
Şu an buradasınız: Bahar geldi, Karadenizli kadınlar tarlalara çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 09:21:10. #1.15#
title