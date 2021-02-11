Bahar Döneminde Anadolu Üniversitesi açılacak mı? AÜ 2. dönem açılacak mı? Anadolu Üniversitesi'nde yüz yüze dersler ne zaman başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında virüsün yayılmasını önlemek ve izolasyonu sağlayabilmek için, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçen yıl ara verilmişti. Aşının uygulanmaya başlamasının ardından üniversite öğrencileri okulların ne zaman açılacağını da merak etmeye başladı. Peki, Bahar Döneminde Anadolu Üniversitesi açılacak mı?

Türkiye çapında Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla üniversiteler ve MEB'e bağlı okullar 2 dönemdir yalnızca uzaktan eğitim veriyor. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu online derslerden verim almadıklarını söylüyor ve üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Fahrettin Koca üniversite açıklaması yaparken, bu dönem de vakaların artışı ve mutasyonlu virüsün ülkemizde artması nedeniyle kısıtlamaların bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Fakat, karar YÖK ve rektörlüklerin. Yani, bu dönem de üniversitelerin açılıp açılmamasına rektörlükler karar verecek. Peki, Bahar Döneminde Anadolu Üniversitesi açılacak mı? AÜ 2. dönem açılacak mı? Anadolu Üniversitesi'nde yüz yüze dersler ne zaman başlayacak?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ AÇILACAK MI?

Anadolu Üniversitesi, Bahar döneminde derslere uzaktan olarak devam etme kararını şöyle ilan etti: "Değerli öğrencilerimiz, Pandemi koşulları nedeniyle ne yazık ki sizden ayrı kaldığımız bir süreç yaşıyoruz.Üniversitemiz senatosu, COVID-19 pandemisinin yaygınlığını devam ettirmesi sebebiyle, sizlerin sağlığını ve geleceğini düşünerek, Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin de uzaktan öğretim yönetimi ile devam ettirilmesi yönünde karar almıştır. Sağlıklı bir şekilde kampüsünüze döneceğiniz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Önlemlere uyarak bu günleri birlikte aşalım. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle..."