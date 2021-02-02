Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı 2021? Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi ne zaman?
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Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı 2021? Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi ne zaman?

02.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:31
Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı 2021? Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi ne zaman?

Köy okullarının 15 Şubat'ta açılacağının duyurulması ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi merak konusu oldu. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili heyecan giderek artıyor. Peki, Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı 2021? Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi ne zaman?

Köy okullarının 15 Şubat'ta açılacağının duyurulması ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi merak konusu oldu. Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili heyecan giderek artıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerde uzaktan eğitim devam ediyor. Peki, Bahar dönemi üniversiteler açılacak mı 2021? Üniversiteler yüz yüze ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta yaptığı son açıklamasında Sağlık Bakanlığı verilerine ikinci dönem için ele alacağız bu görüşe göre Üniversitelerimize yönlendireceğiz açıklamasında bulunmuştu.

" Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır" açıklaması yer aldı. Üniversitelerin açılması için henüz net bir tarih ve bilgi yer almazken vaka sayısı, aşılama çalışmalarının verimliliği, ve koronavirüs tablosundaki gidişata göre üniversitelerin açılmasına karar verilecek.

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