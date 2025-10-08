Bahar dizisi çekimleri durdu mu, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?

Bahar dizisi çekimleri durdu mu? Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu 19 ünlü ismin ifadeye çağrıldığı uyuşturucu soruşturması sonrası geçici olarak durduruldu. Ayrıntılar...

BAHAR DİZİSİ ÇEKİMLERİ DURDU MU?

İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı şafak operasyonunda aralarında Demet Evgar, Hadise, Kaan Yıldırım ve Dilan Polat'ın da bulunduğu 19 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın ardından Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın başrolünde yer alan Demet Evgar nedeniyle dizinin çekimleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan birçok isme yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Demet Evgar, Hadise, Kaan Yıldırım, İrem Derici, Dilan Polat, Engin Polat, Berrak Tüzünataç ve Feyza Altun'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yetkililer, şu aşamada herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığını, alınan ifadelerin ardından kişilerin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek tahlillerinin yapıldığını ve işlemleri tamamlananların serbest bırakılacağını bildirdi.

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, setin faaliyetleri soruşturma süreci netleşene kadar askıya alındı.