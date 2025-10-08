Haberler

Bahar dizisi çekimleri durdu mu, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?

Bahar dizisi çekimleri durdu mu, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın çekimleri, başrol oyuncusu Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu 19 ünlü ismin ifadeye çağrıldığı uyuşturucu soruşturması sonrası geçici olarak durduruldu. Bahar dizisi çekimleri durdu mu, merak ediliyordu. Detaylar...

Bahar dizisi çekimleri durdu mu? Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu 19 ünlü ismin ifadeye çağrıldığı uyuşturucu soruşturması sonrası geçici olarak durduruldu. Ayrıntılar...

BAHAR DİZİSİ ÇEKİMLERİ DURDU MU?

İstanbul'da sabah saatlerinde gerçekleştirilen geniş çaplı şafak operasyonunda aralarında Demet Evgar, Hadise, Kaan Yıldırım ve Dilan Polat'ın da bulunduğu 19 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın ardından Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Bahar'ın başrolünde yer alan Demet Evgar nedeniyle dizinin çekimleri geçici olarak durduruldu.

Bahar dizisi çekimleri durdu mu, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan birçok isme yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Demet Evgar, Hadise, Kaan Yıldırım, İrem Derici, Dilan Polat, Engin Polat, Berrak Tüzünataç ve Feyza Altun'un da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yetkililer, şu aşamada herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığını, alınan ifadelerin ardından kişilerin Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek tahlillerinin yapıldığını ve işlemleri tamamlananların serbest bırakılacağını bildirdi.

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, setin faaliyetleri soruşturma süreci netleşene kadar askıya alındı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
İsrail'e ortak tepki! Meclis'teki tezkere oybirliği ile kabul edildi

TBMM'de dikkat çeken tezkere! Tüm partiler oybirliğiyle kabul etti
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim

Sabah gözaltına alınan Hadise'den beklenmedik karar
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan piskopos istifa etti

Piskopos, tam bir çapkın çıktı! Sevgili sayısı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.