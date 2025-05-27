Bahar CANLI izleme linki var mı? SHOW TV Bahar 48. bölüm CANLI izleme linki!

Bahar CANLI izleme linki var mı? SHOW TV Bahar 48. bölüm CANLI izleme linki!
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Bahar dizisi dizisi izlemek isteyen seyirciler, Bahar dizisi full HD bölüm izle ve Bahar dizisi tek parça izle diye araştırıyorlar. Bahar dizisi 48. bölüm full HD izleme linki! Bahar dizisi full HD bölüm izle ve Bahar dizisi 48. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi 48. bölüm tek parça izle!

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan " Bahar, Show TV'de ekrana geliyor. Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 48. bölüm CANLI izleme linki!

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Bahar CANLI izleme linki var mı? SHOW TV Bahar 48. bölüm CANLI izleme linki!

BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, dizide "Süreyya" karakterine hayat verirken, Elçin Afacan ise "Eylem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar Sezon Finali 2. Fragmanı yayında. Bahar operatör doktor olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşarken, hem Çağla'nın evlilik teklifine "Evet" demesi hem de Gülçiçek ve Reha'nın düğünü mutlulukların çoğalacağının ilk sinyallerini veriyor. Öte yandan nikah masasında Bahar ile şahit konumunda yer alan Evren'in "Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış" sözleri geçmişin yaralarını yeniden hatırlatıyor. Timur'un Amerika'ya gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oluyor.

Bahar CANLI izleme linki var mı? SHOW TV Bahar 48. bölüm CANLI izleme linki!

Bahar'ı Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 47. Bölümünde; Evren'den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz'ı görünce sarsılır. Hastanede Evren'le konuşma cesareti bulduğunda ise Evren'in bir cümlesi, Bahar'ın zaten kırık olan kalbine ok gibi saplanır. Tam bu sırada Peran'a gelen bir vaka, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden olur. Öte yandan asistanların uzmanlık sınavı yaklaşmıştır. Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken,Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.

Bahar CANLI izleme linki var mı? SHOW TV Bahar 48. bölüm CANLI izleme linki!

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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