Bahar CANLI izleme linki var mı? SHOW TV Bahar 47. bölüm CANLI izleme linki!

Bahar CANLI izleme linki var mı? SHOW TV Bahar 47. bölüm CANLI izleme linki!
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Bahar dizisi dizisi izlemek isteyen seyirciler, Bahar dizisi full HD bölüm izle ve Bahar dizisi tek parça izle diye araştırıyorlar. Bahar dizisi 47. bölüm full HD izleme linki! Bahar dizisi full HD bölüm izle ve Bahar dizisi 47. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi 47. bölüm tek parça izle!

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan " Bahar, Show TV'de ekrana geliyor. Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 47. bölüm CANLI izleme linki!

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Bahar CANLI izleme linki var mı? SHOW TV Bahar 47. bölüm CANLI izleme linki!

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR YENİ SEZON OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Bahar dizisinin yeni sezon kadrosuna iki yeni isim katıldı. Büşra Pekin, dizide "Süreyya" karakterine hayat verirken, Elçin Afacan ise "Eylem" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Bahar CANLI izleme linki var mı? SHOW TV Bahar 47. bölüm CANLI izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar 47. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Tanıtımda hastaneye geç kalan Bahar'ın kurula girmek için çok az zamanı olmasına rağmen acile gelen bir vakaya müdahale etmeyi seçmesi dikkat çekiyor. Timur'un akşam Bahar'la konuşmak istediği bir konu olduğunu söylemesi ve ardından gelen yüzük detayı ise izleyicilerin merakını artırıyor. Nihayet gerçekleşen Bahar ve Evren yüzleşmesinde Evren "Bahar benden ne istiyorsun…" sözleriyle ne kadar ikilemde kaldığını haykırırken; kuruldan çıkan Bahar'ın asistanlığının bittiği ve operatör doktor olduğu müjdesini vermesi herkesi sevince boğuyor.

Bahar'ı Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Bahar CANLI izleme linki var mı? SHOW TV Bahar 47. bölüm CANLI izleme linki!

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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