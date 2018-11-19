Sosyal medya hesabından geçekleştirdiği cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan son haliyle herkesi şaşırttı. Candan'ın son hali takipçilerinin aklına "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirdi.

"ÖLECEKSİN ZAYIFLIKTAN"

Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinin telaşlandırdı. Candan'ın son halini gören takipçilerinin akıllara, "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirdi. Candan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu ne hal böyle neredeyse öleceksin zayıflıktan." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "O nasıl karın öyle ya bence çok itici." yorumunu yaptı.

BORNOZLU PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bahar Candan geçtiğimiz günlerde bornozlu fotoğrafını paylaşmıştı. Candan, bornozlu sosyal medya paylaşımına, "İşte Benim stilim" notunu eklemişti.