Bahar Candan, Son Haliyle Herkesi Şaşırttı
Bir dönem moda programındaki performansıyla adını duyuran ve sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımlarla adından söz ettiren Bahar Candan'ın son hali herkesi şaşırttı. Candan'ın takipçisi paylaşıma, "Neredeyse öleceksin zayıflıktan" yorumunu yaptı.
Sosyal medya hesabından geçekleştirdiği cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Bahar Candan son haliyle herkesi şaşırttı. Candan'ın son hali takipçilerinin aklına "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirdi.
"ÖLECEKSİN ZAYIFLIKTAN"
Instagram hesabından paylaşım yapan Bahar Candan'ın son hali takipçilerinin telaşlandırdı. Candan'ın son halini gören takipçilerinin akıllara, "Acaba zayıflık hastalığına mı yakalandı?" sorusunu getirdi. Candan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Bu ne hal böyle neredeyse öleceksin zayıflıktan." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "O nasıl karın öyle ya bence çok itici." yorumunu yaptı.
BORNOZLU PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Bahar Candan geçtiğimiz günlerde bornozlu fotoğrafını paylaşmıştı. Candan, bornozlu sosyal medya paylaşımına, "İşte Benim stilim" notunu eklemişti.
-
Aklını peynir ekmekle yemisCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ülke kin sapıkları sapkınları yorumlara başlamış sizene elin kızı lanCevap Yaz Yayından Kaldır
-
O sarı karının ağızı nasıl bişey laCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Kim ne yaparsa kendine yapar atasözünü hatırlatıyor. Bir insan kendine ancak bu kadar kötülük yapabilir.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
bedava bile kabul etmem.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır