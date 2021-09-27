Bahar Candan kimdir? sorusu son dönemde oldukça merak edilmekte. Vatandaşlar Bahar Candan ile ilgili internette "Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, aslen nerelidir? Bahar Candan instagram adresi nedir?" sorularını aratmakta. Nihal Candan'ın kardeşi olan ve yaptığı paylaşımlar ile magazin gündeminde sıkça ismi duyulan Bahar Candan ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan , 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Bahar Candan aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı, Nihal Candan'ın ise kız kardeşidir. Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunuyor.

Bahar Candan şarkı denemesinde de bulundu 2017 yılında "İşte Benim Stilim" programında "Dondurma Gibisin" şarkısını seslendirdi. Şarkı o dönem oldukça ilgi görmüştü. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bahar Candan son olarak "Doya Doya Moda" isimli programa katılmış ve isminden söz ettirmişti.

Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: "Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan."1,76 cm boyunda ve 71 kilo olan Bahar Candan, sosyal medya platformu instagram'da @elitizm1 kullanıcı adıyla yer almaktadır. Bahar Candan'ın instagram'da 438 bin takipçisi bulunmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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