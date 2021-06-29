Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın yayınına katılan Bahar Candan, son dönemde bir çok kişi tarafından internette merak edilmektedir. Peki Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşındadır?

Son dönemde sosyal medyada iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Bahar Candan hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan , 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Bahar Candan aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı, Nihal Candan'ın ise kız kardeşidir. Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunuyor.

Bahar Candan şarkı denemesinde de bulundu 2017 yılında "İşte Benim Stilim" programında "Dondurma Gibisin" şarkısını seslendirdi. Şarkı o dönem oldukça ilgi görmüştü.

Bahar Candan son olarak "Doya Doya Moda" isimli programa katılmış ve isminden söz ettirmişti.

Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: "Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan."