Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? Bahar Candan hayatı ve biyografisi
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Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? Bahar Candan hayatı ve biyografisi

07.01.2021 17:34 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:38
Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? Bahar Candan hayatı ve biyografisi

İşte Benim Stilim programı ile tanınan Bahar Candan, paylaşımları ve davranışları ile sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor. PekBahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? Bahar Candan'ın annesi kim, son hali nasıl? Bahar Candan hayatı ve biyografisi

Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı bir zamanların televizyon fenomeni Bahar Candan oldu. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan Doya Doya Moda'ya katılmasıyla internetin en çok aratılan isimlerinden oldu.İşte Bahar Candan hakkında detaylar ve son hali...

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.

BAHAR CANDAN'IN SON HALİ

Sık sık imaj değişikliği yapan Bahar Candan'ın son hali merak ediliyor. Bir dönem isteyerek aldığı kilolardan sonra çok zayıflayan Bahar Candan'ın son hali!

Bahar Candan kimdir? Bahar Candan kaç yaşında, nereli? Bahar Candan hayatı ve biyografisi
Bahar Candan'ın son hali
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