Bahar Candan ile ablası Nihal Candan dudak dudağa!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahar Candan ile ablası Nihal Candan dudak dudağa!

22.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:49
Bahar Candan ile ablası Nihal Candan dudak dudağa!

'Doya Doya Moda' programı yarışmacısı Bahar Candan, dün gece yeni yaşını İstanbul'da bir otelde kutladı. Candan, doğum günü partisinde ablası Nihal Candan ile dudak dudağa öpüştü.

Katıldığı moda programlarıyla isimlerini duyuran Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler yine gündem oldu.& ;

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları iddialı paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettiren ikili, doğum günü partisi için bir araya geldi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Şener Prens William Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Arda Turan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahar Candan ile ablası Nihal Candan dudak dudağa! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 11:50:49. #1.15#
title