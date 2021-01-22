Bahar Candan ile ablası Nihal Candan dudak dudağa!

'Doya Doya Moda' programı yarışmacısı Bahar Candan, dün gece yeni yaşını İstanbul'da bir otelde kutladı. Candan, doğum günü partisinde ablası Nihal Candan ile dudak dudağa öpüştü.

Katıldığı moda programlarıyla isimlerini duyuran Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler yine gündem oldu.& ;





Sosyal medya hesaplarından yaptıkları iddialı paylaşımlarla adlarından sıkça söz ettiren ikili, doğum günü partisi için bir araya geldi.





Kaynak: Snob Magazin