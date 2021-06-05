Bahar Candan ev arkadaşını buldu

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla şöhreti yakalayan Bahar Candan, geçtiğimiz mart ayında "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medya fenomeni arkadaşını buldu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Katıldığı yarışma programıyla şöhreti yakalayan Bahar Candan, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz mart ayında Uludağ'da gittiği bir eğlence mekanında saldırıya uğrayıp darp edilen Candan, "Yüzümde iz kaldı. Diş tedavisi görüyorum. Dişlerimi yaptırdım" dedi.

23 yaşına girdiğini belirten Candan, "İlk kez doğallık kaygısı gütmedim. İlk kez dişlerimi ve dudak dolgusu yaptırdım. Zaten günümüzde kadının dudak dolgusu, erkeklerin sünnet olması gibi bir şey... Her kız gibi 18 yaşında dudaklarımı yaptırmıştım, şimdi diş estetiği ekledim. Türkiye'nin en pahalı klinliğinde yaptırdım. Sadece dişlerimim üst tarafına 60 bin TL verdi. Tatil dönüşü alt dişlerimi yaptıracağım. Alt dişlerime de 30 bin TL vereceğim toplamda 90 bin TL olacak. Emax teknolojisiyle yapıldı" diye konuştu.

Geçtiğimiz aylarda Bahar Candan, "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medya fenomeni, "Arkadaşımı buldum. 'Survivor'daki Yasin Obuz... CV'sini gönderdi fakat Amerika'da olduğu için Türkiye'ye gelince işe başlayacak. Sigortası olacak. Ayık 5 bin TL'ye arkadaşım olacak. Yasin komik çocuk 'Survivor'da onu izlerken çok eğleniyordum. Başvuru yapanlar ümitlerini kaybetmesinler ikinci arkadaşa ihtiyacım olabilir. Tekrar başvuruları değerlendireceğim" şeklinde konuştu. Sosyal medya fenomeni, arkadaş taleplerini call-center arkadaşının başvurularını incelediğini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin