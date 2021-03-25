Bahar Candan Doya Doya Moda'dan neden elendi? Bahar Candan neden hastaneye kaldırıldı?

İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran fenomen Bahar Candan Doya Doya Moda'dan neden elendi? Bahar Candan neden hastaneye kaldırıldı? Bahar Candan Doya Doya programına geri dönecek mi?

Tavırları, konuşması ile dikkat çeken Doya Doya Moda eski yarışmacısı Bahar Candan neden hastaneye kaldırıldı? Bahar Candan Doya Doya Moda'dan neden elendi?

DOYA DOYA MODA NİHAL CANDAN NEDEN ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yeni bir hafta başladı. Yeni haftada Bahar Candan'ı göremeyenler Doya Doya Moda Bahar neden yok? Doya Doya Moda Bahar elendi mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Geçen haftaki bölümde Selin ve Bahar aynı puanı alarak yarışmaya veda etmişti.

BAHAR CANDAN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Ablası Nihal Candan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası Bahar Candan'ın hastanede olduğu görüldü. İlk olarak estetik operasyon sebebiyle hastanede olduğu düşünülse de, daha sonrakadına şiddet hakkındayapılan paylaşımda kafaları karıştırdı.