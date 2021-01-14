Bahar Candan babası kimdir? Nihal ve Bahar Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan kimdir?

İşte Benim Stilim ve Doya Doya Moda programlarıyla isimlerini duyuran Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, hem internette hem de sosyal medyada sık sık gündeme geliyorlar. Şimdi de Bahar Candan ailesi ile gündeme geldi. Yarışma programında sık sık ailesinden bahseden Bahar Candan'ın babası ve ailesi merak edildi! Peki, Bahar Candan babası kim?

Bahar Candan babası kimdir? Nihal Candan ve Bahar Candan'ın anne ve babası kimdir, ne iş yapıyorlar? soruları sosyal medyanın gündeminde! Her yaptığı hareketi, giydiği ve sosyal medya paylaşımları olay olan Nihal Candan ve Bahar Candan, sıklıkla ailelerinden ve çocukluklarından bahsetmeyi ihmal etmiyorlar. İyi bir aileden geldiğini programda sık sık belirten Bahar Candan babası ve annesi merak edildi. Bahar Candan babaannesi sık sık programda söz konusu olurken, izleyiciler Bahar Candan babası kimdir? Nihal Candan ve Bahar Candan'ın anne ve babası kimdir, ne iş yapıyorlar? sorularını araştırıyor. İşte detaylar!

BAHAR CANDAN BABASI HAKAN CANDAN KİMDİR?

Moda programı ile tanınan ve sosyal medyada gündem olan Nihal Candan ve Bahar Candan'ın babası bir akademisyendir. Kendisi de bir Hukuk öğrencisi olan Bahar Candan'ın babası yardımcı doçenttir. Doç. Dr. Hakan Candan, bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi dersleri veriyor. Kentleşme üzerine dersler veren Hakan Candan, kızlarının çok zeki olduğuna dair bir açıklamada bulunmuştu Babasının yanı sıra Bahar Candan'ın annesinin de akademisyen olduğu söylenmektedir. Bahar Candan her fırsatta ailesinin kültür ve eğitim seviyesine değinmektedir.Hakan Candan, aynı zamanda yerel bir gazetede köşe yazarlığı da yapmaktadır. Hakan Candan'ın Bahar Candan dışında Nihal Candan ve Su Candan isminde 2 kızı daha vardır.