Bahar Candan'dan olay yaratan çıkış!
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Bahar Candan'dan olay yaratan çıkış!

Bahar Candan'dan olay yaratan çıkış!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, olay yaratan bir çıkışta bulundu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda kendisine parayla arkadaş tutmak isteyen Candan, "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var" demiş ve 5 bin TL maaş, SGK, 3 öğün yemek ve bir ara öğün imkanıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı programına katılan Candan, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Kendisinin bir 'silah' olduğunu söyleyen fenomen isim, "Bahar Candan bir silah ve kimin elinde olduğu çok önemli. Kendi kafasına da sıkabilir. Benim çok iyi kontrol edilmem lazım" ifadelerini kullandı.

Bahar Candan, geçtiğimiz aylarda Uludağ'da saldırıya uğrayıp hastanelik olmuştu. Candan, "Beni sevmeyen birinin bir gün yanıma gelip bana vurabileceğini hiç hayal etmemiştim" demişti.

Bahar Candan'dan olay yaratan çıkış!
Bahar Candan'dan olay yaratan çıkış!

Kaynak: Snob Magazin

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