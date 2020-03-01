Bahar ayının ilk gününde yoğun kar yağışı ile uyandılar - MUŞ
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Bahar ayının ilk gününde yoğun kar yağışı ile uyandılar - MUŞ

Malazgirt'de kar yağışı Esnafın dükkanının önünü temizlemesi Seyir halindeki araçlar Esnaf Furkan Korucu'nun konuşması MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde Mart ayının ilk gününde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

01.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:49
Bahar ayının ilk gününde yoğun kar yağışı ile uyandılar - MUŞ

'de kar yağışı

Esnafın dükkanının önünü temizlemesi

Seyir halindeki araçlar

Esnaf Furkan Korucu'nun konuşması

- Muş'un Malazgirt ilçesinde Mart ayının ilk gününde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bahar ayının ilk gününde yoğun kar yağışı ile uyandılar - MUŞ
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