Bahar ayının ilk gününde yoğun kar yağışı ile uyandılar - MUŞ
Malazgirt'de kar yağışı Esnafın dükkanının önünü temizlemesi Seyir halindeki araçlar Esnaf Furkan Korucu'nun konuşması MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde Mart ayının ilk gününde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.
01.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:49
Malazgirt'de kar yağışı
Esnafın dükkanının önünü temizlemesi
Seyir halindeki araçlar
Esnaf Furkan Korucu'nun konuşması
MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde Mart ayının ilk gününde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.
Kaynak: AA