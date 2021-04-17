Bahar ayında Bitlis'te 10 metrelik karla mücadele çalışmaları
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Bahar ayında Bitlis'te 10 metrelik karla mücadele çalışmaları

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | Güncel

Bahar ayında Bitlis'te 10 metrelik karla mücadele çalışmaları Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteğinde yol açma çalışması yapılıyor.

Bahar ayında Bitlis'te 10 metrelik karla mücadele çalışmaları

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteğinde yol açma çalışması yapılıyor.

Tatvan'a 13 kilometre mesafede bulunan, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünün yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar yaşanırken, Bitlis'te kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı Nemrut Dağı eteklerinde 3 gündür karla mücadele çalışması gerçekleştiriliyor. "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nü, yerli ve yabancıların ziyaret etmesi için kardan kapanan yolun kısa sürede açılması hedefleniyor. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Nail Aşit, "Yer yer kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı bölgede yolun yaklaşık yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız. İnşallah bir iki gün içinde krater gölüne ulaşmış olacağız. Arkadaşlarımız burada çok zor şartlarda çalışıyor. Gerek soğuktan gerekse karın yüksekliğinden ötürü çalışmalarımız oldukça zorlukla ilerliyor. İnşallah kazasız belasız bir iki gün içinde krater gölüne ulaşacağız. Tabi ki Nemrut Krater Gölü turizm için ve ülkemiz için oldukça büyük bir öneme sahip. Burayı da en kısa zamanda açıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bu güne kadar bu yıl karla mücadele çalışmasında yaklaşık 20 bin kilometreye yakın yol çalışmamız oldu. Bu yılki son karla mücadelemiz ise Nemrut Krater Gölünün yolu oldu" dedi.

Bahar ayında Bitlis'te 10 metrelik karla mücadele çalışmaları
Bahar ayında Bitlis'te 10 metrelik karla mücadele çalışmaları
Bahar ayında Bitlis'te 10 metrelik karla mücadele çalışmaları
Bahar ayında Bitlis'te 10 metrelik karla mücadele çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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