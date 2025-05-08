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Bahar Aksu kimdir? Bahar Aksu neden öldürüldü?

Bahar Aksu kimdir? Bahar Aksu neden öldürüldü?
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İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan vahşi bir olay, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. "Bahar Aksu kimdir?" ve "Bahar Aksu neden öldürüldü?" soruları, son günlerde arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı. 31 yaşındaki Bahar Aksu, işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Acı olayın ardından, Bahar Aksu kimdir? sorusu gündeme taşındı. "Bahar Aksu neden öldürüldü?" sorusunun yanıtı ise toplumsal bir yara olan kadın cinayetlerine işaret ediyor. Peki, Bahar Aksu kimdir? Bahar Aksu neden öldürüldü? İşte detaylar...

BAHAR AKSU NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Olay, İstanbul'un Şişli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Bahar Aksu, işe gitmek üzere yola çıktığı sırada, eski eşi R.E. ve yanında bulunan kişiler tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilmek istendi. Aksu'nun direnişi üzerine R.E., silahını çıkararak genç kadını ağır yaraladı.

Saldırgan R.E. olay yerinden yaya olarak kaçtı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, Bahar Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası aracı kullanan S.S., yanında bulunan S.Y. ve A.B., polis tarafından Silivri'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli R.E. ise kaçmaya çalışırken trafikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bahar Aksu kimdir? Bahar Aksu neden öldürüldü?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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