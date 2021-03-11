Bahamalar'daki tropik ada 19.5 milyon dolara satışa çıktı
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Bahamalar'daki tropik ada 19.5 milyon dolara satışa çıktı

11.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:14
Bahamalar'daki tropik ada 19.5 milyon dolara satışa çıktı

Bahamalar'da St Andrew's olarak da bilinen tropikal adası Little Ragged, 19.5 milyon dolara satışa çıktı.

Bahamalar'da St Andrew's olarak da bilinen tropikal adası Little Ragged, 19.5 milyon dolara satışa çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinin güneydoğu kıyısında yer alan Bahamalar'daki St Andrew's olarak da bilinen Little Ragged Adası satışa çıktı. 19.5 milyon dolara satışa çıkan tropik ada, deniz seviyesinden 12 metre yükseklikte bulunuyor. Yetkililer, adanın satışı için düzenlenen ihaleye katılmak için 100 bin dolar depozito şartı koştu.

20'İNİN ÜZERİNE TALEP VAR

Adanın satışını üstlenen Concierge Auctions'ın kurucu ortağı ve CEO'su Laura Brady, "Şu ana kadar müzayedeye büyük bir ilgi gördük ve bunun benzersiz bir fırsat olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. İhale 26 Mart 2021'de başlayacak ve teklifler ve 31 Mart'ta kadar devam edecek. Adanın satışı için şuana kadar 20'inin üzerinde talep olduğu ifade edildi. 


Bahamalar'daki tropik ada 19.5 milyon dolara satışa çıktı
Bahamalar'daki tropik ada 19.5 milyon dolara satışa çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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