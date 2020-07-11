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Bahadır Erol: "Şampiyonluğumuzu resmiyete dökmek istiyoruz"

TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı sol bek oyuncusu Bahadır Erol, ilk yıllarında play-off'a kalarak şampiyon olduklarını belirterek, şimdi bunu resmiyete dökme zamanı geldiğini söyledi.

Bahadır Erol:
11.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:59

TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK'nın başarılı sol bek oyuncusu Bahadır Erol, ilk yıllarında play-off'a kalarak şampiyon olduklarını belirterek, şimdi bunu resmiyete dökme zamanı geldiğini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü futbolcusu Bahadır Erol, yaptığı açıklamada, TFF'nin verdiği play-off kararının çok adil olduğunu belirterek, "Bu süreçte çok git-gel oldu. Bizi hem bekleyiş hem de kararsızlık psikolojik olarak yordu. Ama sonunda TFF adil bir karar verdi. Kararı ilk duyduğumuzda aşırı heyecanlandık. Çünkü sezon başında bir hedef koymuştuk. Play-off oynamak istiyorduk. Şimdi play-off maçlarını oynayacağız" şeklinde konuştu.

"Güzel bir tesisi Türk futboluna kazandıran kulübüz"

Bu senenin şampiyonunun Hekimoğlu Trabzon FK olduğunu da belirten Bahadır Erol, "Bakıldığı zaman böylesine güzel bir tesisi Türk futboluna kazandırmış bir kulübüz. Böyle bir tesis 1. Lig ve bazı Süper Lig takımlarında bile yok. İlk yılımızda güzel bir aile ortamı ile biz play-off'a kaldık. Bakıldığı zaman bu anlamda zaten şampiyonuz" ifadelerini kullandı.

"Adım adım 1. lige gitmek istiyoruz"

Play-off maçlarına odaklandıklarını ifade eden Bahadır Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi play-off'larda elimizden geleni yapacağız. Kulübümüzü en iyi yerlere getirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz sahaya çıkıp işimizi yapacağız. Çok emek vermiştik. Kararın açıklanmasıyla birlikte mutlu olduk. Heyecanlandık. İnşallah sonunu getireceğiz. Adım adım 1. lig'e gitmek istiyoruz. Söylediğim gibi biz bu senenin zaten şampiyonuyuz. Şimdi bunu resmiyete dökmek için önümüzde oynayacağımız 3 maç var" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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