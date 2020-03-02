Bahadır Barajı'ndaki su 'ölü hacim' seviyesine düşürüldü

02.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:57

Uşak'ta Bahadır Barajı'nın tabanında meydana gelen çatlaklardan dolayı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için başlatılan ve 7 gündür devam eden su tahliye çalışmaları sona erdi. Barajda su seviyesi 'ölü hacim' diye adlandırılan seviyeye düşürüldü.



Geçtiğimiz haftalarda Banaz ilçesine bağlı Bahadır köyünde bulunan Bahadır Barajı'nda meydana gelen çatlaklardan dolayı Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri tarafından su seviyesinin düşürülmesi için hummalı çalışma başlatıldı. Bu esnada dere yatağına yakın bulunan evlerdeki vatandaşlar, evlerinden tahliye edilirken, okullar bir süreliğine tatil edildi. 49 metre yüksekliği bulunan barajdaki toplam 1 milyon 500 metreküp su seviyesi 7 günün sonunda 1 metre daha düşürülerek 120 bin metreküp seviyesine ulaştı. Su seviyesinin ölü hacme geldiği ve tehlikenin tamamen ortadan kalktığı öğrenilen barajda, DSİ yetkilileri tarafından çatlağın neden oluştuğuna dair geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtildi. - UŞAK

Kaynak: İHA