Bahadınlı Mahallesi Düdüklü Suyuna kavuştu - Haberler
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Bahadınlı Mahallesi Düdüklü Suyuna kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bahadınlı Mahallesi Düdüklü Suyuna kavuştu

Burhaniye doğal kaynak suyu olan ve 28 kilometrelik uzaklıktaki Karadere'nin Güzle Yaylasından getirilen Düdüklü Suyuna vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

Burhaniye doğal kaynak suyu olan ve 28 kilometrelik uzaklıktaki Karadere'nin Güzle Yaylasından getirilen Düdüklü Suyuna vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor.

Tarım alanlarında da kullanılan Düdüklü suyu ilçe merkezinde 35 ayrı noktadaki çeşmeden akıyor. Burhaniye Belediyesi kırsal mahallelerde yaşanan su sorunlarıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Bahadınlı Mahallesi Eski Düdüklü Suyu hattının iptal olmasından dolayı, 4 km uzunluğunda yeni isale hattı çekilerek Bahadınlı mahallesindeki düdüklü su sorunu çözüme kavuştu. - BALIKESİR

Bahadınlı Mahallesi Düdüklü Suyuna kavuştu

Bahadınlı Mahallesi Düdüklü Suyuna kavuştu

Bahadınlı Mahallesi Düdüklü Suyuna kavuştu

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Haber: Bahadınlı Mahallesi Düdüklü Suyuna kavuştu - Haberler
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