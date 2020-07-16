Bahadın Yaşlanma Vakfı kuruldu Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın beldesinde 7 yıl önce çalışmalarına başlanan "Bahadın Yaşlanma Vakfı"nın kuruluşu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahadın beldesinde 7 yıl önce çalışmalarına başlanan "Bahadın Yaşlanma Vakfı"nın kuruluşu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vakıf Müdürü Dilaver Özcan, yaklaşık 7 önce başladıklarını çalışmanın sonuna geldikleri için mutlu olduklarını, en geç eylül ayında profesyonel bir ekiple kasabada yaşlılara yönelik bakım hizmeti sunmaya başlayacaklarını bildirdi.

Personelin profil çalışmalarını tamamlanmak üzere olduklarını aktaran Özcan, "Beldemizde açmış olduğumuz yaşlı bakım kursuna katılan 90 kadın kursiyerimizden de destek isteyeceğiz. Yaşlılarımızın mutlu olmaları için çalışma yapacağız." dedi.

Özcan, vakıf aracılığı ile hizmete hazır hale getirilen binada sürekli bakım, geçici bakım ve evde bakım hizmetleri sunacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yaşlıların bakımından ziyade, mutlu olmalarını sağlayacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Yaşlılarımızdan sürekli bakıma ihtiyacı olanlardan bazıları, kimsesiz olmaları nedeniyle özellikle kış aylarında ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Bu yaşlılarımızı bakım evinde konuk edeceğiz. Bazı yaşlılarımızın ihtiyaçları ise yaşadıkları evlerde karşılanacak. Beldemiz dışında ikamet eden yaşlılarımız var. Onların da beldemize gelmeleri durumunda her türlü sosyal, kültürel ve diğer taleplerini karşılayacağız."

Kaynak: AA