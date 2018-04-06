Bahadın Beldesindeki Su Sorunu Çözüldü

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinin Tatlı Mahallesi'nde uzun süredir yaşanan su sıkıntısı giderildi.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, son yıllarda kurak geçen mevsimler nedeniyle yurdun birçok köşesinde olduğu gibi Bahadın'da da zaman zaman su sıkıntısı yaşandığını, bu sıkıntıyı en çok hisseden kesimin ise Tatlı Mahallesi sakinleri olduğunu kaydetti.

Özellikle bu yıl kış mevsiminde geçen yıllara oranla daha az yağış düştüğünü anlatan Başkan Özcan, "Tüm olumsuz mevsim şartları dikkate alınarak yaz kış demeden su sorununun çözümü noktasında çalışmalar yaptık. Konuyla ilgili olarak DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğümüzden gelen ekipler burada inceleme yaptı. Yapılan sondaj çalışmasında 180 metre derinlikte sağlıklı içme suyu bulduk. Böylelikle bu mahallemizin içme suyu sorununu çözümlemiş olduk." diye konuştu.

Özcan, su sorunu yaşayan mahallelerden Sungur'da ise çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.