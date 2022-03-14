Bahadın'a doğal gaz müjdesi - Haberler

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Bahadın'a doğal gaz müjdesi

AA - Şahin Özmen - Güncel
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Bahadın'a doğal gaz müjdesi

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi doğal gaza kavuşuyor.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesi doğal gaza kavuşuyor.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, AA muhabirine, beldelerinin doğal gaza kavuşacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışma ve çaba sonucunda büyük bir projeyi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bozdemir, "Belde halkı, doğal gaz sıcaklığına ve rahatlığına kavuşuyor. Kısa sürede büyük işler başararak 'imkansız, yapılamaz' denilen işleri başardık. Halkımızın gücü ve desteğiyle başarmaya da devam edeceğiz. Birlikteliğimiz ve beraberliğimizin vermiş olduğu güç ile Bahadın'a güzel ve müjdeli haberleri vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bozdemir, Doğankent beldesinden sonra Bahadın'a doğal gaz gelmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

AA / Şahin Özmen - Güncel

Yurtseven Bozdemir, Doğalgaz, Bahadın, Yozgat, Güncel, Haberler

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