Bağzıları bu kez 'İpotek ettim kalbimi' diyor

Grubun son dönemdeki tarzlarını öne çıkaran aranjesi ve enerjisiyle de dikkatleri üzerine toplayan hareketli şarkının klibi yönetmen Asrın Karaefe tarafından kaydedildi. Grubun konser öncesi yolda yaşadığı eğlenceli anlarla renklenen klip, Bağzıları'nın sahne performansıyla da severlerini mest edecek. Gurubun solisti Ömer Naldemir şarkının üretim aşamasını ise şu sözlerle özetliyor:

" 'İpotek Ettim Kalbimi' ritmik olarak biraz hareketli olsa da aslında melankolik bir öze sahip. Büyüdükçe gelen o boş vermişlik hissinin yansıması aynı zamanda da. Şöyle bir geçmişe bakıp iyisiyle kötüsüyle yaşanmışlıkların da özlemini barındırıyor içinde. Şarkıyı yaparken bütün detaylarıyla kendim ilgilenmek istedim. Mixinden düzenlemesine kadar. Bu beni fazlasıyla heyecanlandıran bir durumdu. Yaptığınız bir eserin her safhasında olmak ayrı bir duyguymuş. Şimdiden herkese keyifli dinlemeler diliyorum.." "İpotek Ettim Kalbimi"nin single kapak fotoğrafı da Asrın Karaefe'ye ait. Bağzıları – "İpotek Ettim Kalbimi" 26 Kasım'da Sony Music Turkey etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

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