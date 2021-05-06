Bağlum'da vatandaşın ayağı çamura değmedi!
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Bağlum'da vatandaşın ayağı çamura değmedi!

Bağlum'da vatandaşın ayağı çamura değmedi!
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi, Bağlum'da bulunan Karakaya, Kafkas, Karşıyaka ve Hisar mahallelerinde yürüttüğü asfalt şerim çalışmalarıyla burada yaşayan vatandaşı bozuk ve yıpranmış yollardan kurtardı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Köstebek yuvası gibi olan Bağlum'daki sokaklarımızı tek tek asfaltladık. Artık vatandaşımızın ağayı çamura değmiyor. 2 yıllık görev süremizin ilk dönemlerinde Bağlumlu vatandaşlarımızın asfalt taleplerini karşılıyorduk, şimdi ise teşekkür ve iyi dileklerine mazhar oluyoruz." dedi.

ASKİ tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlandığı her noktada da ivedilikle asfalt serim ve peyzaj çalışması yapan Keçiören Belediyesi ekipleri, Bağlum sokaklarını modern ve estetik bir görünüme kavuşturdu.

"2 YILDA 300 BİN TON SICAK ASFALT SERDİK"

İlçe genelinde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Metrekaresi dokuma halıdan da pahalıdır. Keçiören'de son 2 yılda 300 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Bunun yaklaşık 200 bin tonunu 2020 ve 2021 yılları içerisinde gerçekleştirdik. Son bir yılda sokaklarımıza serdiğimiz asfalt 40 milyon TL değerindedir." ifadelerini kullandı. ?

Kaynak: Bültenler

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