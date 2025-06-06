Bağlılık Hasan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bağlılık Hasan filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bağlılık Hasan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bağlılık Hasan filmini izleyecek olanların merak ettiği Bağlılık Hasan konusu nedir, Bağlılık Hasan oyuncuları kimler ve Bağlılık Hasan özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAĞLILIK HASAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bağlılık Hasan, geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan'ın, tarlasının tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.

Hasan ile eşi Emine'yi tanıdıkça, yıllar boyunca verdikleri zorlu hayat mücadelesi içinde, sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmediklerini görüyoruz. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke'ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor. Hayatını üstüne inşa ettiği değerler ve eylemleri arasındaki çelişkilerle yüzleşiyor.

BAĞLILIK HASAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

Umut Karadağ

Filiz Bozok

Gökhan Azlağ

Ayşe Günyüz Demirci

Mahir Günşiray

BAĞLILIK HASAN FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım yılı: 2021

Serinin ilk filmi olan Bağlılık Aslı 2019 yılında vizyona girmiştir. Serinin üçüncü filmi olan Bağlılık Fikret ise 2021 yılında vizyona girmiştir. Bağlılık Hasan filminin çekimleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yapılmıştır.