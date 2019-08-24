"Bağlılık Aslı" Türkiye'nin Oscar adayı oldu

24.08.2019 16:46

Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 11 filmin değerlendirildiği Kurul'da, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak Türkiye'yi temsil edecek.

ABD'de düzenlenen 92'nci Akademi Ödülleri töreninin, gelecek yıl şubatta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA