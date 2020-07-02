Bağlıca Bulvarı, Ankara Çevre Yolu'na bağlanacak
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Bağlıca Bulvarı, Ankara Çevre Yolu'na bağlanacak

Bağlıca Bulvarı, Ankara Çevre Yolu'na bağlanacak ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu rahatlatacak yeni bir projeyi daha başlattı.

02.07.2020 16:24 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:29

Bağlıca Bulvarı, Ankara Çevre Yolu'na bağlanacak

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesinin trafik yoğunluğunu rahatlatacak yeni bir projeyi daha başlattı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlıca Bulvarı'nın Ankara Çevre Yolu ile bağlantısı için çalışmaları hızlandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlıca Bulvarı'nı Ankara Çevre Yolu'na bağlayacak bağlantı yolu çalışmalarına başladı. Okullar açılana kadar tamamlanması planlanan proje için Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışmaları hızlandırırken, Bağlıca Bulvarı'nın otoyol ile kesiştiği noktada Bağlıca ile Yapracık arasında ulaşımı sağlamak amacıyla 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşan alt geçit yapılacak. Bağlıca-Yapracık yolundan da otoyol bağlantısını sağlamak için ayrıca 4 adet bağlantı kolu ile 2 adet yonca kolu inşaatı gerçekleştirilecek. Bu düzenleme sayesinde Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Ankara Çevre Yolu'na katılım sağlayarak, Bağlıca bölgesinden ikinci bir giriş-çıkış imkanı bulacak.

Alternatif güzergahlarla trafik rahatlatılacak

Ankara'nın yapılaşma ve nüfus artışı yönünden hızla gelişen bir bölgesi olan Bağlıca'nın mevcut ve gelecekteki potansiyel trafik akım yoğunluklarını dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, otoyola bağlantılar yaparak alternatif güzergahlarla trafiği rahatlatmayı amaçlıyor. Mevcut yollar nedeniyle Yapracık bölgesindeki trafiğin de gelecekte olumsuz etkileneceğini tespit ettiklerini belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, "Bağlıca ve Yapracık yönlerine erişim sağlayan bir bağlantı bulunmadığı için trafik yoğunluğu giderek artıyor. Buraya yapacağımız yol çalışmalarıyla Ankara Çevre Yolu'na doğrudan bağlantı yaparak; trafik yoğunluğunun azaltılmasını, her yöne hızlı bir ulaşım imkanının sağlanmasını, ulaşım süresinin azaltılmasını ve yakıt ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece hem bölgede yaşayan vatandaşlarımızın şehir dışına hem de şehir içi trafiğine geçişleri rahatlayacak" dediler.

Büyükşehir Belediyesi, Bağlıca bölgesinden şehir merkezi yönündeki Dumlupınar Bulvarı ve 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'na yönlenen trafiği bağlantı yolu ile daha dengeli şekilde dağıtacak. Bağlıca bölgesinin gelecekteki trafik sorununu önemli ölçüde rahatlatacak olan tali yol üzerine yapılacak bağlantı yolu ile Bağlıca'dan gelen trafik güney istikamete, Yapracık'tan gelen trafik ise kuzey istikamete akacak. Otoyoldan gelenler tali yol aracılığıyla alt geçitten geçerek sola dönebilecek. Bu sayede otoyolda kuzeyden gelip Bağlıca istikametine, güneyden gelip Yapracık istikametine dönüş yapılabilecek. İlave şeritlerin de tasarlandığı alt geçit, 4 gidiş-4 geliş şeritten oluşacak. Tesis edilen çatal sayesinde ise sürücüler otoyoldan ayrıldıktan sonra Bağlıca ya da Yapracık yönüne geçiş sağlayabilecek.

Bağlıca Bulvarı, Ankara Çevre Yolu'na bağlanacak

Kaynak: İHA

Manşet

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